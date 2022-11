"Errata terapia farmacologica", chiesto un risarcimento di oltre 30mila euro

Avrebbero somministrato una terapia farmacologica errata, provocando dei danni ad una donna che era stata ricoverata all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso": chiesto risarcimento all'Asp.

A presentare ricorso una donna che era stata ricoverata presso il nosocomio licatese nel novembre del 2011 e che, appunto, ritiene di aver subito cure errate tali da aver subito "un danno grave alla salute fisica e psicologica" da risarcire con oltre 32.800 euro.

Una versione che ovviamente l'Azienda respingerà nelle sedi opportune, sostenendo che non sussistano le condizioni per accusare i medici che sono intervenuti di comportamento non regolare