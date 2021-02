Rifiuti senza mastello o errata differenziazione, elevate 71 multe

Sembra una "guerra" senza fine. E il trend delle sanzioni non soltanto non si abbassa, ma - almeno per il conferimento senza mastello o errata differenziazione - si è anche alzato. Durante l'appena conclusa settimana, la squadra Ecologica della polizia municipale - che è coordinata dal colonnello Gaetano Di Giovanni - ha elevato 22 sanzioni per abbandono irregolare di rifiuti e 71 per conferimento dei rifiuti senza mastello o per errata differenziazione.

Ma sono state fatte anche 76 contravvenzioni per violazione al codice della strada. "I controlli, come si vede, non si fermano mai, ma c’è gente che ancora preferisce rischiare di pagare 600 euro di multa - ha dichiarato, attraverso il proprio portavoce, il sindaco Franco Micciché - pur di non mettersi in regola con il servizio di raccolta dei rifiuti. Ma è giusto che si sappia che i controlli continueranno senza nessuna interruzione per cui il rischio di venire scoperto è sempre dietro l’angolo".