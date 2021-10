"Aveva un infarto del miocardio acuto in corso, ma ci fu un'errata diagnosi": chiesti 850 mila euro di risarcimento

Era il 22 luglio del 2014 quando una donna finiva al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì a causa di forti dolori all’addome, in prossimità dello sterno. Le venne assegnato il codice giallo e venne dimessa dopo poche ore, dal medico di turno, con la diagnosi – “errata”, secondo quanto sostenuto negli atti di citazione – di epilgastralgia. “In realtà era in corso un infarto del miocardio acuto, con severo deficit sistolico, come correttamente diagnosticato dal medico di turno del successivo ingresso al pronto soccorso – viene ricostruito sempre negli atti – e sottoposta ad intervento di angioplastica coronarica percutanea, con conseguente invalidanti”. Nel marzo del 2020 all’Asp di Agrigento è arrivata, per conto dell’ormai ex paziente, una richiesta di risarcimento danni. L’ennesima. La prima udienza si terrà il 9 novembre dinanzi al tribunale di Agrigento. La donna che sarebbe stata, suo malgrado, protagonista di “errata diagnosi”, chiede di accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell’Asp, con condanna al risarcimento danni di 850 mila euro, la maggiore o minore somma da quantificarsi nel corso del giudizio. L’Asp di Agrigento ha già deciso di costituirsi in giudizio per sostenere la correttezza dell’operato e ottenere il rigetto della domanda risarcitoria. L’azienda sanitaria provinciale, con a capo il commissario straordinario Mario Zappia, ha infatti già deciso di nominare un avvocato esterno all’ente per essere rappresentata e difesa in giudizio.

Quest’ultima citazione, dinanzi ad un tribunale, non è che, appunto, l’ennesima che riceve l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento da parte di ex pazienti che, per un motivo o per un altro, chiedono dei risarcimenti danni, talvolta anche decisamente elevati. In questo caso, infatti, la pretesa è di ben 850 mila euro.