Lido Cannatello, avviati i lavori di ripristino del lungomare: costeranno 200 mila euro

Il lungomare del lido Cannatello tornerà presto al suo antico splendore dopo essere stato aggredito dall'erosione costiera. Avviati infatti i lavori di ripristino della via Faraga per un importo di 200 mila euro. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e l'assessore Gerlando Principato.

"Questo intervento - ha detto il sindaco - restituisce all’importante frazione balneare la fruizione di un sicuro affaccio sul mare a beneficio di cittadini e villeggianti".

"Le opere in progetto - ha aggiunto Principato - consistono nella sistemazione e risagomatura della sezione a valle della via Farag mediante gabbioni metallici e scogliera. Si configurano come un’immediata soluzione pensata per mitigare l’esistente condizione di rischio e pericolo. La scelta progettuale di adottare l’impiego di gabbioni e scogli si configura come una soluzione tecnica a basso impatto ambientale e in grado di preservare e mantenere la biodiversità nel sito. Si integra perfettamente con il paesaggio circostante".

Soddisfazione per l'avvio dei lavori era stata espressa anche da Mareamico con un post su Facebook: "Finalmente, dopo anni di attesa, sono partiti i lavori di ripristino della massicciata e della strada di accesso aggredite dall'erosione costiera".