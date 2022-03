Eraclea Minoa, arriva l'ennesimo annuncio di Musumeci: "A breve via ai lavori"

"Entro pochi giorni la Soprintendenza del mare provvederà a rilasciare il prescritto parere, in modo tale da consentire a breve l’avvio del cantiere per il ripascimento della spiaggia di Eraclea Minoa".

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Nello Musumeci, che nei giorni scorsi ha tenuto un sopralluogo in quel che resta della spiaggia di Eraclea Minoa nella duplice veste anche di commissario contro il dissesto idrogeologico.

Il governatore, dopo quella visita, aveva convocato un incontro d'urgenza con i tecnici degli enti coinvolti. Proprio durante l'incontro si è parlato anche dell’intervento, finanziato sempre dalla Struttura antierosione guidata da Musumeci per un milione e mezzo di euro, in corso in località Zagarella, sulla stessa costa agrigentina per il collocamento di una barriera paramassi. Il direttore dei lavori Attilio Santini, dice una nota, ha assicurato al presidente che il cantiere chiuderà i battenti "entro quattro mesi, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal contratto".

Per quanto riguarda, invece, la nuova frana avvenuta nella stessa zona, si procederà, entro aprile, a una perizia di variante.

Da parte del Governo regionale, insomma, in questi giorni si è riattivata l'attenzione per la vicenda, anche se dell'erosione di questo pezzo preziosissimo di costa si parla da "appena" cinque anni.