Atteggiamento sospetto e scatta la perquisizione: trovato con 20 grammi di eroina, arrestato

È stato trovato in possesso di circa 20 grammi di eroina. È per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un quarantaquattrenne di Canicattì è stato arrestato dai poliziotti del commissariato cittadino. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'uomo è stato posto - in attesa dell'udienza di convalida - ai domiciliari.

Il quarantatreenne è stato controllato ieri pomeriggio. Il suo comportamento, a quanto pare, ha insospettito gli agenti che hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale. Ed è durante questa ispezione che sono saltati fuori i 20 grammi di eroina. In flagranza di reato dunque, s'è proceduto all'arresto.

La "roba" è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà, come sempre avviene in casi del genere, sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma appare scontato che gli agenti del commissariato di Canicattì cercheranno, laddove possibile, di tracciare la strada percorsa dall'eroina per arrivare fino a Canicattì e al quarantatreenne.

