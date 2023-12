Eroina in tasca, nell'addome e sul sedile dell'autobus: obbligo di dimora per i tre indagati

Obbligo di dimora a Licata, con la prescrizione di non uscire di casa dalle ore 20 alle 7 del giorno successivo. Il gip Iacopo Mazzullo del tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto, fatto da guardia di finanza e poliziotti del commissariato cittadino, dei due licatesi e del marocchino trovati in possesso con complessivi 32 grammi di eroina.

I tre durante l'udienza di convalida, svoltasi stamani al palazzo di giustizia, hanno risposto alle domande, cercando di fare chiarezza in merito alla loro trasferta a Palermo. Uno dei licatesi ha raccontato che tutti si erano incontrati casualmente alla stazione degli autobus. L'altro ha invece riferito che erano andati assieme, con il concittadino, a Palermo. L'incontro fra i licatesi - di 43 e 45 anni e il marocchino 42enne sarebbe stato invece casuale perché l'immigrato, a suo dire, era stato al Consolato. In merito al possesso dell'eroina non avrebbero invece dato delucidazioni chiare e convincenti.

A margine dell'udienza di convalida - durante la quale i tre sono stati assistiti dagli avvocati Gaspare Lombardo, Salvatore Collura e Daniele Camilleri - è emerso però che uno dei licatesi aveva ingoiato il "suo" involucro di eroina. Gli accertamenti effettuati glielo hanno riscontrato nello stomaco. L'altro invece aveva la "roba" in tasca, mentre il marocchino non aveva droga addosso, ma è stata attribuita a lui l'eroina trovata sul sedile dell'autobus.

Il bus è stato bloccato, al rientro da Palermo, in via Palma. E i tre sono stati arrestati, in flagranza di reato, per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.