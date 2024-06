Eredità contesa fra fratelli: ecco perché sono stati sparati 2 colpi di pistola contro la camera da letto

È per questioni economiche, legate alla suddivisione di un'eredità, che da anni fra fratelli, e rispettive famiglie, vi sarebbero state discussioni e liti. Diatribe che ben presto si sarebbero trasformate, da una parte, in stalking e che dopo l'episodio del danneggiamento, fatto con due colpi d'arma da fuoco esplosi contro la finestra della camera da letto, hanno fatto finire in carcere il 54enne licatese.

I reati contestati al 54enne minacce continuate, detenzione illegale di munizioni (visto che nella casa del licatese sarebbero stati rinvenuti dei proiettili compatibili con quelli esplosi contro l'abitazione), detenzione abusiva di armi, alterazione di armi, possesso di segni distintivi contraffatti danneggiamento e atti persecutori. A eseguire, sabato, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere siglata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, richiesta dal pm, sono stati i poliziotti del commissariato di Licata.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.