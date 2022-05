Degrado urbano, la denuncia: "Candidiamo la città a capitale della coltura erbacea”

“I turisti che vengono nel ristorante dove lavoro dicono che Agrigento è una città bellissima, con un un patrimonio storico e culturale immenso ma con la sporcizia che la fa da padrone”, così Manlio Ottaviano, cameriere agrigentino dai microfoni di AgrigentoNotizie denuncia lo stato di degrado in cui versa la città dei Templi. “E' un abbandono totale che non riguarda più le periferie ma che interessa anche le zone centrali – aggiunge il cittadino – mi mortifico quando devo giustificare la situazione attuale ai turisti. Non è edificante – dice ancora Ottaviano – così facendo, la città anziché essere candidata a capitale della cultura, potrebbe ambire al titolo di capitale della coltura erbacea e selvaggia”.

L'indignazione del cittadino, che coordina anche uno dei movimenti civici del territorio, è comune a molti altri agrigentini che, quotidianamente segnalano alla nostra redazione, le criticità che interessano l'intera area urbana, ma che come spesso accade a queste latitudini e non si comprende per quale arcano motivo, non sono disponibili a metterci la faccia e a denunciare pubblicamente i loro problemi. Manlio Ottaviano, così come i “timidi” cittadini, chiedono all'amministrazione comunale di prestare maggiore attenzione al decoro e alla pulizia della città.