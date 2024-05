Marciapiedi invasi dalle erbacce e dai rifiuti, Fontanelle ostaggio del degrado

"Cespugli altissimi ai margini dei marciapiedi che danno un'immagine di abbandono e degrado nel quartiere di Fontanelle, al punto di intralciare i passaggi pedonali, non rendere visibili gli incroci, con la vegetazione che ostruisce la visibilità dei cartelli

stradali causando pericolo alla circolazione, costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata, per non parlare poi del fattore sanitario, il proliferare di zecche e l’accumulo di sporcizie tra i cespugli".

A denunciarlo in una nota, già indirizzata all'amministrazione comunale sotto forma di sollecito, è il comitato "Fontanelle insieme", che chiede interventi per porre fine ad un fenomeno "ormai fuori controllo".

Una situazione di cui l’amministrazione sarebbe stata ripetutamente messa al corrente con diverse comunicazioni senza che abbia mai messo in opera interventi strutturali.

"Auspichiamo ancora una volta che gli organi competenti possano espletare con celerità e con agire responsabile azioni di intervento relative al ripristino del decoro e del verde pubblico nel nostro quartiere, evidenziando ancora una volta la situazione di pericolo potenziale per i cittadini e per la sicurezza stradale".