Erosione, via libera ai lavori per salvare la costa di Eraclea Minoa

Via alla messa in sicurezza dell'area costiera di Eraclea Minoa, pesantemente danneggiata dall'erosione. La struttura contro il dissesto idrogeologico hanno infatti completato le procedure di aggiudicazione dei lavori di consolidamento del costone e di sistemazione dell’area litoranea all’associazione temporanea di imprese coordinata dalla CoMin srl di Mussomeli.

Il tratto oggetto sarà quello tra Capo Bianco e il centro abitato, sino a quello orientale che comprende la pineta e una serie di edifici. "Il fenomeno che si intende contrastare - dice una nota della Regione - è lo sfaldamento della parte sommitale del costone marnaceo, causato dall’azione degli agenti atmosferici. Da un punto di vista tecnico - continua la nota - si procederà con un’attività di disgaggio e di pulizia della falesia tramite l’asportazione delle parti instabili. In un secondo momento verrà collocata una rete in aderenza metallica per trattenere le parti di materiale distaccatesi dall’ammasso marnaceo. Sarà infine realizzato un sistema di captazione delle acque superficiali e sistemata una barriera paramassi".