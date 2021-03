Diserbo e interventi sulle strade rurali: firmato accordo tra Comune ed Esa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Ente Sviluppo Agricolo è già impegnato da alcuni giorni nella manutenzione della viabilità rurale e pulizia dei margini stradali. Lo scorso 18 marzo, il Comune di Ribera ha stipulato una convenzione con l’Esa per garantire nei prossimi mesi (e prima dell’arrivo della stagione estiva) questo importante servizio di pulizia e decoro, nonché gli interventi di manutenzione del manto delle stradelle rurali più dissestate.

Saranno effettuati anche interventi di pulizia straordinaria nei siti archeologici del territorio, e presso le borgate estive. “A nome di tutta la Giunta e dei consiglieri di maggioranza ringrazio il presidente dell’Esa, Giuseppe Catania, per aver mostrato – ancora una volta – disponibilità e interesse nei confronti del territorio riberese, mettendo a disposizione i mezzi e gli operai necessari affinché vengano garantiti questi interventi straordinari su Ribera.”A parlare è il Vicesindaco del Comune di Ribera, Avv. Giuseppe Tramuta, nonché sottoscrittore della suddetta convenzione, a commento dell’avvenuto inizio dei lavori che avranno una durata di circa due mesi. “È stato davvero un bel segnale di collaborazione istituzionale e sinergia, soprattutto in vista della prospettiva di rilancio per l’Ente, affinché si possa ridare dignità agli stessi lavoratori, impegnati in prima linea nei servizi di competenza e, contemporaneamente, avviare altre funzioni strategiche utili al rilancio delle politiche agricole siciliane.