La Ferragni e non solo, l’agrigentino Enrico Calabrese a “lezione” da Tommaso Incamicia

C’era anche un agrigentino tra i pochi fortunati che hanno potuto prendere parte alla formazione di Tommaso Incamicia, rinomato hair stylist e noto anche e soprattutto per il “biondo” di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale che di certo non ha bisogno di grandi presentazioni.

A prendere un aereo dalla Sicilia e con direzione Milano: è stato l’agrigentino Enrico Calabrese. Titolare di un concept salon, Calabrese, è stato a lezione tra le mura de La Blonde Room di My Place Hair studio che ha formato i parrucchieri scelti da Davines per delle nuove tecniche di schiariture. “E’ stata un’esperienza bellissima - dice il giovane hair stylist - tra le più importanti insieme alla Tigi Academy di Milano, ma non dimentico neppure Londra con Vidal Sassoon”. Enrico Calabrese ha meno di 30anni ed è già titolare di una delle parruccherie più frequentate della città. Con le forbici in mano da quando era piccolo, Enrico, ha fatto la gavetta vera.

“Da quanto tempo faccio questo lavoro? Da circa dieci anni. Non ho mai avuto dubbi su cosa volessi fare nella mia vita, oggi - dice - ci sono riuscito. Non mi sento per nulla arrivato, tutt’altro…la strada è ancora lunga”.

Enrico Calabrese è uno dei tanti giovani che ha scelto di rimanere ed investire nella propria città. “Il mio cavallo di battaglia? Sono le schiariture, ed è anche per questo - dice - che prendere parte al corso di Tommaso Incamicia mi ha reso ancora più completo”.

L’agrigentino è stato, dunque, a lezione nella room color di uno dei parrucchieri più influenti di questo 2022. “Sono contento - conclude Calabrese - perché porto all’interno del mio salone tecniche e metodi all’avanguardia, utili a soddisfare tutti i miei clienti. E’ stata una full immersion per me davvero fondamentale”.