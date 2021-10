L’ultimo, ennesimo saluto ad Haitem: il “gigante buono” passa dal Palamoncada prima di andare al cimitero

La salma si è fermata all’interno dell’impianto in cui il playmaker, scomparso per un malore improvviso, giocò con la maglia numero 13. Ancora lacrime, commozione ed incredulità per una vita spezzata troppo presto