Reparto Covid del "San Giovanni di Dio", Miccichè consegna un encomio agli operatori sanitari

Un encomio solenne agli operatori sanitari del reparto Medicina 2 Covid, dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, è stato consegnato dal sindaco Franco Micciché. Reparto che è stato guidato da Giusy Mira. "In segno di riconoscimento per l'impegno profuso con professionalità, abnegazione, grande spirito di sacrificio e chiaro senso del dovere nella lunga e difficile lotta contro la pandemia da Coronavirus Covid-19" - questa la motivazione del riconoscimento - .

A termine della consegna, il responsabile del reparto Giusy Mira ha voluto leggere un messaggio di ringraziamento: "Ringrazio il sindaco per questo riconoscimento agli operatori del reparto Covid del San Giovanni di Dio che ci gratifica molto e ci fa sentire la vicinanza delle istituzioni. Un gesto che testimonia la sensibilità del nostro primo cittadino nei confronti di un'emergenza sanitaria che ha coinvolto tanti cittadini del nostro territorio. Il nostro è stato un lavoro di squadra che ci ha visto impegnati quotidianamente non solo nella lotta di una malattia ma soprattutto nel prendersi cura di pazienti che questa malattia più delle altre rendeva fragili e soli. Questa attenzione che lei ci ha rivolto riveste un particolare significato per noi perché sentiamo la vicinanza di un sindaco e la comprensione di un medico".