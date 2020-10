L'emigrazione non conosce crisi: sono oltre 157mila gli agrigentini che vivono all'estero

Ancora una volta la provincia di Agrigento si conferma tra le più colpite dal fenomeno dell'emigrazione. Lo cristallizza lo studio della fondazione "Migrantes" che al 31 dicembre 2019 registra 157.709 agrigentini residenti all'estero, il dato peggiore in tutta l'isola e il terzo più pesante a livello nazionale.

Per capire il trend, erano 144.946 solo nel 2012 e circa 156mila lo scorso anno. Una vera e propria emorragia. Tra i 25 centri siciliani con il maggior numero di iscritti emergono Licata (17.016 a fronte di 36.113 residenti), Palma di Montechiaro (11.820 a fronte di 22.262 residenti) e Favara (10.486 iscritti a fronte di 22.262 residenti in patria). Il capoluogo è comunque in classifica con "solo" 6482 residenti all'estero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guardando invece alla graduatoria per incidenze, troviamo Sant'Angelo Muxaro (2.552 residenti all'estero contro 1241 abitanti, cioè il 205% in più), Santa Elisabetta (3261 residenti all'estero, 2267 residenti, cioè il 143% in più) e Cattolica Eraclea (4.821 residenti registrati all'Aire contro i 3.419 rimasti in patria, cioè il 138%). Molto pesanti i numeri di Comitini, Cianciana e San Biagio Platani, dove i residenti all'estero sono tra il 130 e il 116% in più di quelli rimasti in patria.