Siccità, la Regione chiede aiuto: "In zona rossa come Marocco e Algeria"

Sicilia stretta nella morsa della siccità, con invasi quasi vuoti e campagne ormai in crisi, la regione siciliana ha chiesto al governo nazionale e al parlamento europeo di riconoscere le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali.

La proposta del presidente Renato Schifani, che al momento è anche assessore all'agricoltura a interim, è stata approvata dalla giunta regionale, sulla base di una documentazione che evidenzia la riduzione delle risorse idriche negli invasi e un contesto generale che pone la Sicilia in "zona rossa" per carenza di acqua al pari di Marocco e Algeria.

Una situazione aggravatasi nelle ultime settimane a causa dell’indisponibilità nei bacini di acqua per l’irrigazione. Per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50% della produzione nello scenario di “improbabili precipitazioni estive” e del 75% se queste non dovessero verificarsi.

Lo stato di calamità naturale per danni all’agricoltura era già stato dichiarato il 9 febbraio scorso ma, dice il governatore, "La situazione di estrema gravità che ci troviamo ad affrontare ci impone questo ulteriore passo per sostenere le nostre aziende agricole e gli allevamenti".

Il riconoscimento della condizione di forza maggiore e di circostanze eccezionali dal primo luglio 2023 a maggio 2024 consentirà alle imprese agricole e zootecniche che operano su tutto il territorio siciliano di usufruire di deroghe in alcuni ambiti della politica agricola comune, che permetterebbero di non applicare determinati vincoli a pascoli e terreni, continuare a godere di aiuti, rinviare pagamenti, sanzioni e oneri.

Siccità, a breve i voucher per gli allevatori. Schifani: "Impegno massimo"

Saranno erogati in tempi brevi i voucher agli allevatori siciliani per l'acquisto di foraggio per gli animali. Il provvedimento per contrastare gli effetti della siccità, voluto dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro e ha ricevuto oggi il parere favorevole della terza Commissione Attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana.

Quest'ultimo passaggio consentirà adesso all'assessorato regionale dell'Agricoltura di ultimare la procedura e pubblicare l'avviso con il quale gli allevatori potranno presentare le domande.