Migranti, Musumeci e Martello incontrano Lamorgese: "Non può restare un'emergenza siciliana"

Il presidente della Regione, Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello hanno incontrato a Roma, al Viminale, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per affrontare il tema degli sbarchi di migranti sull'Isola agrigentina e sulle altre coste siciliane.

“Abbiamo rappresentato al ministro - dice Musumeci - la preoccupazione della comunità siciliana sulle previsioni allarmanti che arrivano dai servizi circa il possibile arrivo di oltre settanta mila migranti che nelle prossime settimane potrebbero partire dalle coste del Nord Africa. In Sicilia – aggiunge il presidente della Regione – rischiamo di far passare un messaggio negativo di una terra occupata dai migranti. Abbiamo chiesto che il presidente Draghi, in sede di consiglio europeo, riesca finalmente a battere i pugni sul tavolo per spiegare che questo dramma umanitario non può essere lasciato soltanto alla Sicilia”.