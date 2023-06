Emergenza rifiuti a Favara, il prefetto Romano: "Situazione critica che potrebbe colpire anche altri comuni"

Per il secondo giorno consecutivo, a Favara i dipendenti delle ditte che si occupano del servizio di raccolta dei rifiuti, hanno incrociato le braccia. I lavoratori rivendicano il pagamento di stipendi arretrati che, l'amministrazione comunale, attribuisce a spettanze maturate nelle passate sindacature.

Ad ogni modo, con le temperature abbondantemente superiori ai 30 gradi, nella città dell'Agnello Pasquale, il mancato ritiro dell'immondizia dalle strade , rischia di trasformarsi in problemi di carattere igienico sanitario. Il sindaco, Antonio Palumbo che ha ribadito di non essere stato informato ufficialmente dello sciopero, incontrerà il prefetto di Agriegento Filippo Romano per cercare una soluzione al problema. Ciò che emerge anche da note ufficiali dei sindacati è che i lavoratori si sarebbero fermati perché preoccupati del rischio di una incapacità dell'ente di far fronte al pagamento delle fatture. Una voce smentita formalmente dallo stesso Palumbo.

“La situazione è critica – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie, il prefetto Marino - perchè ci sono delle difficoltà nei pagamenti ma che il sindaco mi ha assicurato che prossimamente le supererà e noi ci auguriamo che il tutto si risolava presto e positivamente”.