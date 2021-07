Emergenza rifiuti a Favara, il prefetto: "Lavoriamo per risolvere il problema"

Nuova convocazione, domani in prefettura delle ditte che a Favara si occupano della gestione del servizio ambientale e l'amministrazione comunale per cercare una soluzione all'emergenza rifiuti.

Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa replica al comitato spontaneo di cittadini che, tramite un esposto e una petizione online, hanno chiesto un intervento risolutivo e invitato il prefetto a recarsi personalmente nella città dell'agnello pasquale.

“Non ho bisogno di andare a vedere quello che c'è a Favara – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il prefetto Cocciufa – è ormai da diversi mesi che seguiamo questa vicenda. La situazione parte da lontano, c'è un'ordinanza che sta dando qualche risultato, ho convocato il Comune e l'azienda, soluzioni miracolistiche non ce ne sono perchè siamo di fronte a vecchi problemi di carattere amministrativo e finanziario ed è impensabile sanarli dall'oggi al domani. E' importante comunque - aggiunge il prefetto di Agrigento - evitare che la situazione possa degenerare, è una vicenda che mi preoccupa tantissimo, comprendo il grido di dolore delle persone ma serve un maggiore tasso di civiltà dei cittadini che dovrebbero evitare di abbandonare i rifiuti in strada”.

Sull'argomento interviene anche l'assessore regionale agli Enti locali, Marco Zambuto, presente in città per un vertice sulla futura gestione del servizio idrico. “Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare con i trasferimenti ordinari– spiega dai microfoni di AgrigentoNotizie il membro della giunta Musumeci –, dovremo attrezzarci e fare tutte le procedure per affrontare una situazione che è diventata straordinaria. Ognuno dovrà fare la propria parte – conclude l'assessore Zambuto – per riuscire a fare ritornare Favara nella normalità”.