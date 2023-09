Emergenza migranti, gli impegni della Meloni con i lampedusani: ”Rimozione barchini e nessun nuovo centro d'accoglienza”

"Ci ha promesso che, a Lampedusa, non verranno creati né nuovi centri d'accoglienza, né la tendopoli che ha innescato nuove proteste.Vedremo naturalmente nelle prossime ore, settimane e mesi". Il vice sindaco delle Pelagie, Attilio Lucia (Lega) riferisce di cosa ha parlato, nell'incontro durato 5 minuti, su molo Favarolo, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Per le navi in rada che dovrebbero servire per bypassare Lampedusa dagli sbarchi - ha raccontato Lucia - ci ha promesso che nelle prossime ore vi lavoreranno per il posizionamento".

Lucia ha parlato con il premier Meloni anche della "montagna" di barchini abbandonati a molo Favarolo: "Non è possibile che i pescatori non possono neanche uscire per andare a lavorare. Ci sono oltre cento barche a molo Favarolo che creano anche inquinamento ambientale - ha riferito, concludendo - . Il premier ha subito fatto avvicinare e richiamato il presidente Renato Schifani e il capo del Viminale Matteo Piantedosi dicendo - riferisce Attilio Lucia - che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Il premier chiesto di sollecitare la rimozione dei natanti".

Giacomo Sferlazzo, il rappresentante del movimento politico-culturale Movimento Pelagie, ha strappato la scheda elettorale in piazza Della Libertà, a pochi passi dal Municipio. "Non mi sento rappresentato né da questo Governo, né dall'Europa", ha detto, prima dell'inizio dell'incontro con i concittadini per informarli su cosa è accaduto in mattinata, durante e dopo la visita del premier Giorgia Meloni. Ancora una volta fra i lampedusani si sono registrati, per divergenze, momenti di tensione e qualcuno ha alzato la voce. "Dobbiamo cercare una sintesi altissima del volere collettivo, di tutte le esigenze e le vertenze, cosa che fino ad ora non è stata fatta", ha ricordato Sferlazzo.