Emergenza migranti a Lampedusa, al via l’assemblea permanente in piazza Della Libertà

Prenderà il via oggi, dopo i vari sit in organizzati nei giorni scorsi, l'assemblea permanente in piazza Della Libertà a Lampedusa. Ad organizzarla sono gli isolani che negli ultimi giorni hanno protestato per scongiurare la creazione di una tendopoli all'ex base Loran.

"La priorità sarà data ad azioni e manifestazioni che blocchino la realizzazione di qualsiasi struttura legata alla gestione del traffico di esseri umani e alla militarizzazione" - hanno reso noto - . L'obiettivo dell'assemblea permanente è creare un documento unico e condiviso su sanità, scuola e cultura, spazi e servizi per bambini e anziani, lavoro: pesca, turismo, edilizia, trasporti; gestione della nettezza urbana. Oggi la discussione sarà incentrata sul metodo con cui si realizzerà l'assemblea, un metodo che possa garantire a tutti di esprimersi. Il documento verrà poi inviato a tutte le autorità, a tutte le segreterie di partito, alle autorità religiose e militari e alla stampa.