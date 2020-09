Niente loculi al cimitero, bare ammassate da più di un anno: scoppia la protesta

Bare ammassate da circa in un anno e in attesa di una degna sepoltura. E’ quanto accade a Sciacca, al cimitero comunale. Sono in tutto le 22 le salme che attendono d’essere tumulate. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, le bare, sono in fila da un anno. L’emergenza, trascurata su ogni fronte, adesso rischia più che mai di esplodere. Al cimitero comunale mancano i loculi ed i familiari delle vittime sono sul piede di guerra. Il Comune, infatti, da anni non costruisce nuovi loculi. Stessa storia anche per le associazioni di settore.

Ad intervenire è stato Roberto Cicero, assessore comunale ai lavori pubblici. “Stiamo tentando di accelerare l'iter per una proposta di project financing presentata da un privato – dice a La Sicilia - un intervento purtroppo bloccato per via della necessità di modificare il progetto alle norme dei regolamenti comunali in vigore”. Una situazione paradossale e grave.