Rischio incendi in provincia, ci si prepara alla stagione "calda": si punta sulla prevenzione

Contrasto agli incendi boschivi, vertice questa mattina al Comando provinciale dei vigili del fuoco alla presenza di diversi enti e istituzioni e della Prefettura per garantire un’azione coordinata ed una risposta efficiente ad una problematica caratterizzata da una crescente criticità e pericolosità per il territorio e per la pubblica incolumità.

Durante la riunione operativa è anche emersa la necessità di rafforzare l’attività di prevenzione incendi sia con la realizzazione delle linee tagliafuoco che con la manutenzione del sottobosco nelle zone verdi oltre che con la pulizia dei terreni privati. Questo passerà anche da una forte opera di sensibilizzazione della popolazione sul tema.

In questo senso alcune amministrazioni comunali hanno emanato apposite ordinanze sindacali concernenti la regolamentazione delle attività di scerbature e pulizia dei terreni privati. Nei prossimi giorni verrà diffusa a tutti i sindaci della provincia una nota volta a richiamare l’attenzione delle amministrazioni comunali sulle attività da predisporre

per una corretta opera in materia di prevenzione incendi.

Nel corso dell’incontro, inoltre, è emersa la collaborazione già avviata tra i vari enti competenti per svolgere le attività di prevenzione e contrasto da effettuare sul territorio della provincia.