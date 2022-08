Emergenza immigrazione a Lampedusa, il ministro Lamorgese: “Al lavoro per trasferimenti veloci”

“A Lampedusa abbiamo effettuato un incontro per cercare di affrontare con le autorità locali il problema dell'immigrazione che quest’isola vive certamente più di ogni altro territorio”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in occasione del tradizionale collegamento in streaming il giorno di Ferragosto.

“Gli arrivi - prosegue il ministro - soprattutto soprattutto quelli in autonomia, riempiono l’hotspot che viene colmato oltre il numero possibile. Per questo siamo tutti impegnati per cercare di rendere più agevoli i trasferimenti sul territorio per liberare il centro e rendere la situazione gestibile”.