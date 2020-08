Emergenza immigrazione, il sindaco Martello: "In poco meno di due settimane oltre 5.500 migranti"

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, snocciola i numeri per quelle che sono state, settimane difficili per la sua isola. Il primo cittadino, parla dell’emergenza immigrazione contando sbarchi e migranti.

"In poco meno di due settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza".

Queste le parole di Martello all'Adnkronos. Il primo cittadino aveva lanciato diversi appelli, "chiamando" il governo nazionale e facendosi sentire. La sua isola, ovvero Lampedusa, è stata facile meta di migliaia di migranti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Soltanto la notte scorsa ci sono stati tre diversi sbarchi per un totale di una quarantina di arrivi. Tutti tunisini, come avviene ormai da quasi un mese con la rotta tunisina. L'ultima imbarcazione - dice Martello - molto piccola è arrivata poco dopo le nove di stamattina con una dozzina di persone a bordo". E' attesa entro domani sera a Lampedusa la nave quarantena inviata dal Governo, che dovrebbe ospitare a bordo i migranti che arrivano. Al momento, come conferma lo stesso sindaco ci sono all'hotspot 678 persone, quasi tutti tunisini e uomini, ma ci sono anche famiglie. In poco meno di 24 ore sono state trasferite oltre 300 persone.