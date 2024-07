Siccità, via libera dal ministero al piano idrico regionale: nell'immediato opere per 92 milioni

Oltre 92milioni di euro in arrivo in Sicilia per la realizzazione di infrastrutture idriche prioritarie. Si tratta della prima parte delle risorse destinate a finanziare 49 interventi a fronte di 1,6 miliardi di progetti inseriti nel piano idrico della Regione Siciliana, che è stato interamente approvato dal ministero delle Infrastrutture.

Il piano è finalizzato "alla programmazione delle opere necessarie all’approvvigionamento idrico primario, alla prevenzione della siccità, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture, anche per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di acqua migliorando le reti di distribuzione".

"Con questa prima tranche di finanziamenti – afferma il presidente Schifani - metteremo subito in cantiere alcune delle opere programmate per affrontare un fenomeno che sta colpendo duramente la nostra Isola. È solo l‘avvio della mole di interventi che abbiamo previsto nel Piano di cui la Regione per la prima volta si è finalmente dotata con una visione sistemica d’insieme. Adesso si passa alla fase operativa, con le strutture regionali impegnate a realizzare senza indugi quanto previsto. Vigileremo affinché cittadini e imprenditori siciliani possano avere al più presto risposte concrete per colmare le annose lacune del nostro sistema idrico".