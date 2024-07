Emergenza idrica, il Cartello sociale contro la Regione: "Stop alla promesse, serve una risposta immediata"

Emergenza idrica, il Cartello sociale a testa bassa contro il governo regionale: "Alla richiesta di acqua del popolo siciliano risponde con delle promesse". In una nota i componenti stigmatizzano il fatto che non vi siano ancora all'orizzonte interventi concreti per mitigare la "sete" del territorio.

"Se non si provvede con urgenza a mandare una nave-dissalatore mentre si avviano i lavori per installare un dissalatore a Porto Empedocle sarà un disastro - dicono i firmatari -. Nel mese di gennaio, finita la stagione delle piogge, era chiaro a tutti che non si sarebbe arrivati al mese di giugno con le scorte di acqua. Eppure, nessuno ha fatto nulla. Tutti i comuni della provincia di Agrigento hanno fatto sapere che si fa verso la razionalizzazione dell’acqua. I sindaci cominciano ad informare ufficialmente che la fornitura idrica non può avvenire con turni inferiori a 15 giorni, salvo poi prendere atto che il turno è saltato per mancanza di acqua. In buona sostanza se gli invasi sono vuoti significa che non possiamo affidarci alla danza della pioggia. Nel consiglio comunale aperto di Agrigento l’assessore Di Mauro ha comunicato, sostanzialmente, che in programma per l’emergenza idrica non cè nulla. Qualche autobotte, qualche pozzo e una discussione su un ipotetico finanziamento del progetto per il dissalatore. Purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto che il sindaco piuttosto che ribellarsi di fronte al nulla ha persino ringraziato il presidente della Regione".

Il Cartello sociale lancia quindi un appello a tutti i sindaci affinché si schierino "con i cittadini abbandonando la propria casacca politica mettendosi alla testa di un movimento che solleciti il governo regionale di farsi carico di mandare una nave-dissalatore per l’emergenza nelle more che sempre con le risorse della protezione civile si costruisca un dissalatore a Porto Empedocle", evidenziando anche come vi sia un rischio concreto di disordini. "Bisogna fare attenzione a non superare il livello di guardia della pazienza della gente e quindi bisogna dare al più presto segnali concreti e rassicuranti per l'oggi e per il domani".