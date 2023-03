Embolia polmonare causa aborto spontaneo, Asp e ginecologo di fiducia trascinati in tribunale

Stava male, anzi malissimo. E "a causa delle errate cure prestate dal ginecologo di fiducia e dai sanitari dell'ospedale" - è ricostruito negli incartamenti dell'Asp - è finita "in coma con diagnosi di 'choc cardiocircolatorio in paziente gravida con embolia polmonare', causa del successivo aborto spontaneo". Era il settembre del 2020 e adesso l'ormai ex paziente ha citato, dinanzi al tribunale di Agrigento, il ginecologo e l'azienda sanitaria provinciale. Chiede, come è inevitabile che sia, il risarcimento del danno subito. E l'udienza, per tentare una conciliazione, è stata già fissata al prossimo 4 aprile.

La donna chiede che vengano accertati i profili di responsabilità per la ritenuta "errata condotta dei sanitari dell'Asp di Agrigento e del medico di fiducia".

"Dall'esame della relazione del presidio ospedaliero - scrive, però, l'Asp di Agrigento - non sono emersi profili di responsabilità a carico dell'azienda provinciale", motivo per il quale l'azienda ha deciso di costituirsi nel giudizio dinanzi al tribunale della città dei Templi. E lo ha fatto per "sostenere l'infondatezza dell'azione giudiziale intrapresa nei confronti dell'Asp - scrivono -, stante l'assenza di responsabilità in capo alla struttura e la correttezza dell'operato dei sanitari, ottenendo l'integrale rigetto delle pretese risarcitorie". Per procedere alla costituzione in giudizio dell'Asp, cercando di arrivare appunto al rigetto della domanda ritenuta "infondata", l'azienda sanitaria provinciale ha deciso di nominare un avvocato esterno all'ente, uno di quelli iscritti nell'elenco di professionisti esterni e di fiducia.