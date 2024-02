Il mondo della musica è in lutto: domani l'addio ad Emanuele Lo Vullo

Si è spento a 69 anni in seguito ad un problema respiratorio Emanuele Lo Vullo, conosciuto e apprezzato musicista agrigentino, uno dei padri nobili della batteria in città.

Immensa la sua passione per la musica e per la sua Agrigento: malgrado il riconosciuta carriera di turnista per alcuni dei più importanti nomi della musica italiana ritornava sempre in città per curare i suoi progetti locali e gli amici di sempre. Insieme agli Svitols (ma non solo) ha rappresentato un pezzo importante della storia della musica agrigentina. Ha fatto parte per anni del gruppo folclorico del Valle dei templi, e per un periodo ha lavorato come tecnico del suono in una tv locale.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15:30 nella chiesa nuova di Villaseta.