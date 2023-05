Superati i problemi tecnici, Palma di Montechiaro avrà di nuovo la sua elisuperficie

Sbloccato il collaudo dell’elisuperficie di Palma di Montechiaro. A darne notizia è l'ente con una nota. La situazione di impasse, che durava ormai da tempo, è stata superata studiando ed utilizzando le norme in vigore e disposto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria per il collaudo strutturale della piastra di atterraggio, dei muri di contenimento costituiti da gabbionate, del locale prefabbricato destinato a contenere impianti, esecuzione delle prove di carico e di laboratorio per la determinazione della resistenza dei materiali e delle strutture – realizzazione di un’elisuperficie.

"L'amministrazione che guido - dice il sindaco Castellino - si avvale di uffici e tecnici qualificati che ci consentono di superare molteplici problematiche. L’attesa non è stata vana, abbiamo superato la difficoltà risparmiando denaro pubblico, con la determina odierna nel giro di poco tempo avremo il collaudo statico. Ringrazio il Presidente Montalto e la Commissione per l'eccellente lavoro svolto”