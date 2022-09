Una passeggiata alla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi: dopo aver ammaliato i suoi fan è Elisa a restare incantata dall'Agrigentino

Elisa Toffoli, il marito Andrea Rigonat e le coriste del "Back to the future live tour 2022" - il viaggio in musica dedicato al pianeta - stanno visitando la Valle dei Templi. Dopo il concerto di ieri sera, nella sottostante area di Piano San Gregorio, la musicista e cantautrice triestina, assieme al suo staff, si è ritagliata un momento per visitare - e rimanere incantata - dalle stesse colonne doriche che ieri sera aveva visto magicamente illuminate. Non mancano, naturalmente, i selfie-ricordo. Così come non mancano coloro che, notandola e riconoscendola, nonostante indossi un cappellino per ripararsi dal sole, si avvicinano per immortalare, sempre con gli smartphone, l'indimenticabile incontro.

Ieri sera, dopo lo show al teatro Valle dei Templi, l'artista è stata ospite, a cena, a La Rotta di San Leone. Ad accoglierla i fratelli Mirko e Andrea Franco. Elisa è stata conquistata dal menù, ma anche dalla sabbia fine del rione balneare ed ha fatto il bagno - secondo quanto indiscrezioni raccontano - alle due di notte.

Dopo la Valle dei Templi, Elisa - sempre accompagnata dal marito e dal suo staff - visiterà la Scala dei Turchi. Ci sono location - Valle dei Templi e Scala dei Turchi appunto - irrinunciabili neanche per chi, famoso o meno, arriva in provincia per lavoro.