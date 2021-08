Utilizzo dell'elipista di Piano Cannelle, Pullara: "All'infrastruttura in totale abbandono si preferisce l'inadeguato porto di Marianello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Piuttosto che provvedere a rendere praticabile e sicura l'elipista di Piano Cannelle di Licata, come da me suggerito, l'amministrazione Galanti pare ne abbia pensata un'altra delle sue ovvero ripristinare la possibilità di atterraggio per gli elicotteri al porto di Marianello. Ma il Sindaco ha ben pensato alle difficoltà di accesso per i mezzi di soccorso soprattutto durante la stagione estiva?

Credo che questa rappresenti una pessima idea. Si tratta di un servizio sanitario di emergenza-urgenza per il soccorso di pazienti in gravi condizioni di salute. La pista di atterraggio riveste un ruolo centrale per la sicurezza delle persone.

Il servizio torna utile non solo alla cittadinanza licatese ma anche ai cittadini dell'hinterland. Pertanto ritengo -aggiunge Pullara-che la cosa migliore da fare , come suggerito a Galanti, oggi sindaco di Licata, giorni fa sia quella di attivarsi immediatamente e ripristinare l'elipista di Piano Cannelle che versa in uno stato di totale abbandono come documentato dalle immagini.

Una amministrazione che si rispetti non può permettersi di trascurare un servizio primario come questo lasciando in totale abbandono e mettendo a rischio la salute dei cittadini".

Carmelo Pullara, deputato regionale, vice presidente Commissione sanità all'Ars.