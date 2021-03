Bellezza vera e tendenza, eletto il neo mister Italia: sul podio anche un agrigentino

Bellezze, muscoli e tendenza: a Lignano Sabbiadoro è stato eletto il nuovo mister Italia e si chiama Manuel Frigerio. Sul podio anche un agrigentino, ovvero Elio Ministeri. Anche lui tra i fasciati dell’ambizioso riconoscimento di bellezza. A lui, infatti, è stata assegnata la fascia di mister Cinema.

Mister Italia è l’unico concorso di bellezza maschile collegato ai maggiori male beauty contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International Mister Model e altri ancora. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Tra una settimana partono le selezioni online della nuova stagione 2021 che confidando in un miglioramento della situazione Covid ha già fissato la data della finale per settembre 2021.