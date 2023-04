Grande Fratello Vip, Micol battuta al televoto da Nikita: ma che emozione gli Incorvaia

Micol è fuori dal Grane Fratello Vip. L'empedoclina è stata battuta al televoto dalla rivale Nikita, e dunque non vincerà il reality show. Era il 3 novembre del 2022 quando, la giovane ha varcato la porta rossa.

Inizialmente conosciuta come la sorella di Clizia Incorvaia, Micol, si è cotruita il suo percorso - all'interno del reality - dando vita ad un cammino "condiviso" con il fidanzato, Edoardo.

Micol Incorvaia è stata eleminata da un televoto flash figlio della roulette dei piramidali. I "vipponi" infatti, sono stati chiamati a sfidarsi l'un latro. Micol, badando al cuore e non al gioco, ha scelto una delle candidate alla vittoria finale del "gioco", ovvero Nikita. L'empedoclina è stata "bocciata" al televoto, ma elogiata da tutti.

Si, perchè, la normalità dell'influencer di Porto Empedocle ha trionfato. La 29enne si è mostrata subito se stessa, lontana dallo stereotipo "perfetto" e più vicina ad una realtà vera. Micol, al suo primo reality show, si è conquistata una finale che - per molti - era insperata. Lei, invece, - allergica alle polemiche - ha voluto mostrare sempre il suo modo di fare: sincero, leone e poco stratega.

Che show gli Incorvaia

Micol Incorvaia, in puntata, ha ricevuto una sorpresa speciale. Ad entrare in casa sono stati: la sorella Clizia, il papà Salvatore ed il tanto amato fratello, Mattia. "Ho scoperto una grande donna - ha detto la sorella e compagna di Paolo Ciavarro - sono fiera di te. Sei il nostro orgoglio. Sei stata una concorrente educata, onesta e leale". Queste le parole di Clizia. Ad attenderla nel "cortiletto" anche il fratello Mattia. "Ciao gioia mia... - ha esordito il ragazzo - sei bellissima. Mi sei mancata tanto, fuori sono tutti fieri di te". Ad abbracciare la figlia, anche il papà: "Se mi piace Edoardo? Si, molto".

Alfonso Signorini ha pensato bene di anticipare le presentazioni in famiglia, chiamando in causa Edoardo Tavassi, fidanzato di Micol. Il "Tavassone" non si è fatto attendere, ha abbracciato tutti ma è arrivata la steccata di Clizia. "Se sono contenta? Ho qualche riserva nei suoi confronti. Vedremo". Il quadretto di famiglia è stato completato.

Termina così il lungo percorso di Micol Incorvaia all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La prima esperienza televisiva della bella empedoclina, si è conclusa questa sera. Micol, porta a casa, il grande amore di Edoardo Tavassi ed un plauso alla sua signorilità.