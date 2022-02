Cercano piantagioni di marijuana e nuovi abusi edilizi? Elicottero dei carabinieri a bassa quota

E' in corso, su Licata e aree limitrofe, un controllo straordinario a largo raggio pianificato da giorni. In volo, per scovare eventuali piantagioni di marijuana, ma anche nuovi abusi edilizi o maxi discariche e illecita gestione di rifiuti, c'è un elicottero dei carabinieri. Fra centro e periferie si stanno muovendo invece i cinofili e un grande schieramento di militari dell'Arma.

La presenza dell?elicottero dell?Arma dei carabinieri non è affatto passato inosservato a Licata dove, in tanti, naso all?insù, si sono chiesti - e continuano a farlo - se sia accaduto qualcosa o cosa e chi i carabinieri stanno cercando.

Quello messo a segno sul territorio di Licatese non è altro però che un ?classico? controllo coordinato del territorio per la prevenzione e repressione reati. Appare scontato ? ormai è procedura standard ? che i carabinieri ne abbiano ?approfittato? per raccogliere documenti video-fotografici su Licata e dintorni. Documenti video-fotografici che potrebbero avere uno sviluppo futuro.