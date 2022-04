Elezioni Rsu, ottimi risultati della Cisl Fp: in molti enti è il primo sindacato

La Cisl Fp è oggi il primo sindacato negli enti pubblici non economici, è la prima sigla tra i confederali per quanto riguarda i Ministeri e cresce ovunque rispetto ai dati di quattro anni fa. Sono risultati molto importanti quelli conseguiti dal sindacato in provincia di Agrigento durante le elezioni per il rinnovo delle Rsu svoltisi gli scorsi 5, 6 e 7 aprile, con numerosi enti in cui la Cisl Fp si è affermata con dati che hanno spesso superato il 50% degli aventi diritto.

“I dati complessivi delle tre province - spiegano il segretario generale Salvatore Parello, il segretario Territoriale Giovanni Luca Vancheri e la componente della segreteria Simonetta Franzone - ci consegnano una Cisl in forte crescita e premiano il lavoro di squadra svolto finora, fatto di passione, dedizione, attenzione per il territorio, concretezza. Siamo molto soddisfatti, ma non ci basta: ci sono tante battaglie ancora da portare avanti e il nostro sindacato sarà pronto a sostenere i diritti di tutti, ancora una volta. Un particolare grazie a tutti i candidati che si sono spesi in prima persona consentendoci di raggiungere questi importanti risultati”.

Andando al dettaglio, il sindacato è risultato la prima scelta nei Comuni di Caltabellotta (64%), Grotte (56,52%), Naro (53%); Racalmuto (55,65%), Ravanusa (54,55%), Ribera (54,34), San Biagio Platani (60,78%), San Biagio Platani (68,57%), Sciacca (43%) e VillaFranca Sicula (62,50%).

Importanti inoltre i risultati ottenuti al Libero consorzio di Agrigento (34,89%), all’Asp, dove la Cisl Fp è il secondo sindacato con il 22,17% e all’Inps, dove ha raccolto il 49,31% ad Agrigento e il 46,67% a Sciacca. La Cisl Fp ha raggiunto inoltre il 34,04% all’Agenzia delle Dogane.