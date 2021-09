Amministrative, spunta il "caso" dei confronti tv: Montaperto si tira fuori

Il candidato medico, come l'omologo Franco Micciché, ha annunciato che non parteciperà a nessun evento con gli altri aspiranti sindaci

I confronti tra candidati sindaco "scaldano" la campagna elettorale favarese. A smarcarsi dalla possibilità dei tradizionali dibattiti organizzati da testate giornalistiche e associazioni è il candidato sindaco Salvatore Montaperto, in linea con quanto fatto dal suo "omologo" agrigentino Franco Micciché, anche lui sostenuto (tra gli altri) dall'area Autonomista di Roberto Di Mauro.

L'attuale primo cittadino di Agrigento, infatti, evitò quegli appuntamenti pubblici. Oggi sulla stessa linea è Montaperto, il quale spiega che ritiene "più opportuno seguire una competizione elettorale che abbia come tema centrale le progettualità e i programmi politico-amministrativi per governare efficacemente la comunità favarese" anche in considerazione "del clima politico acceso degli ultimi mesi", che non renderebbe possibile "chiarire le posizioni in campo"

"Sono certo - conclude - che i professionisti del settore racconteranno questa campagna elettorale con scrupolo e senza alimentare inutili polemiche che oggi purtroppo creano toni spesso esagerati che hanno effetti a cascata tra la gente con effetti poco utili alla crescita democratica”.