Elezioni amministrative, il dado è tratto: indetti i comizi elettorali, si vota il 10 e 11 ottobre

In provincia andranno alle urne Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle e San Biagio Platani, comune sciolto per mafia

L’assessore alle Autonomie locali della Regione Siciliana, Marco Zambuto, ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 42 Comuni dell’Isola. Si voterà domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alla urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7 alle 14 il lunedì, in entrambi i turni di voto.

In provincia andranno al voto Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle e San Biagio Platani, comune sciolto per mafia.