Il ricorso elettorale a Sciacca, il Cga ha deciso: Fabio Termine conserva la poltrona di sindaco

Fabio Termine, attuale sindaco di Sciacca, rimane al suo posto. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso presentato da Ignazio Messina, il suo competitor alle elezioni amministrative del 2022, contro la sentenza di primo grado del Tar che aveva già confermato la correttezza formale delle procedure che portarono alla vittoria di Termine nel giugno di 2 anni fa. I ricorsi riguardavano alcune schede contestate con una differenza di 18 voti tra i due.

Fabio Termine è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Impiduglia.

L’obiettivo di Messina era quello di ottenere la verifica, in contraddittorio tra le parti, delle schede votate dagli elettori in 27 sezioni, le stesse che erano state indicate nel precedente ricorso al Tar che invece aveva stabilito che i controlli (poi affidati alla Prefettura di Agrigento) dovessero riguardare 9 sezioni elettorali. Messina sosteneva la presunta illegittima mancata attribuzione a suo svantaggio di numerose preferenze, per errori che, pur avendo indotto i presidenti di seggio a non conteggiarli, avrebbero comunque contenuto una chiara volontà degli elettori a suo favore.