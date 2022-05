Nuovi autovelox sulle strade del Palermitano, ecco l'elenco delle strade in cui verranno installati

Arrivano - per contestare l'alta velocità e ridurre gli incidenti - sulle strade del Palermitano. Inevitabilmente, trovandosi in punti di vie percorsse anche dagli agrigentini, interesseranno anche gli automobilisti di questa provincia. Quindi appare più che mai indispensabile, visto che sono tanti gli agrigentini che vengono multati mentre percorrono le strade che conducono al capoluogo siciliano, prestare la massima attenzione ai limiti di velocità. E questo per non incappare, naturalmente, in spiacevoli sorprese.

E’ stato pubblicato il decreto del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, con cui vengono indicati i punti in cui potranno essere installatii dispositivi fissi di rilevamento. Il provvedimento è stato adottato dopo i pareri e una lunga istruttoria con Anas, Città metropolitana e la Polstrada.

Ecco le strade dove saranno installati gli autovelox alla luce del nuovo decreto: la strada statale 113, Settentrionale Sicula, nei territori di Lascari, Campofelice di Roccella, Termini Imerese, Altavilla Milicia, Santa Flavia, Bagheria, Villabate, Capaci, Terrasini), Partinico. Statale 120, dell'Etna e delle Madonie, a Petralia Soprana, frazione Madonnuzza. Strada Statale 121, Catanese, nel territorio di Vicari, Ciminna, Villafrati, Misilmeri, Villabate. Statale 186, di Monreale, nel territorio di Pioppo, Borgetto e Partinico. Strada statale 187, di Castellammare del Golfo, Piano Inferno a Trappeto, statale 188/C, Centro occidentale Sicula, a Bisacquino. Strada statale 189, della Valle dei Platani, a Vicari, Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia. Strada statale 290, di Alimena, Madonnuzza, Petralia Soprana, Fasanò, Petralia Soprana, Trinità, Petralia Soprana.

L'elenco continua: strada statale 624, Palermo-Sciacca, nel territorio di Monreale, Altofonte, Monreale, San Giuseppe Jato, Monreale, Contessa Entellina. Statale 643, di Polizzi a Polizzi Generosa. Strada provinciale 1, Giardinello, Partinico, Borgetto. Strada provinciale 2, di Fellamonica a Partinico, strada provinciale 5, strada provinciale 17, di Balestrate, strada provinciale 28, Lascari-Gratteri, strada provinciale 37, di Gibilrossa, strada provinciale 43, strada provinciale 63, di Madonna del ponte, strada provinciale 76, di Portella di Mare, strada provinciale 77, di Misilmeri-Bolognetta, strada intercomunale 22, strada intercomunale 22, viale Regione Siciliana (Palermo), strada di collegamento Porto Commerciale e viale Targa Florio e via senatore Giovanni Agnelli a Termini Imerese.