Efficientamento energetico, avviati i lavori negli ospedali della provincia

Sono diversi gli interventi, già programmati, alle centrali termiche di alcuni ospedali dell’Agrigentino. Ad annunciarlo è l’Asp. Nel dettaglio si tratta di un efficientamento energetico che riguarderà gli ospedali di: Agrigento, Canicattì e Sciacca. Le centrali termiche dei presìdi ospedalieri sono al centro di un radicale e sostanzioso intervento di riqualificazione destinato ad incrementarne prestazioni ed efficienza degli impianti secondo un dettagliato programma di efficientamento energetico.

"La gamma dei lavori - fanno sapere dall'Asp - è complessa ed articolata e ruota principalmente attorno alla completa sostituzione degli attuali generatori di vapore e dei gruppi frigoriferi, a servizio delle sale operatorie e degli edifici, definiti 'energivori' dagli addetti ai lavori. L’installazione di nuovi gruppi termici di ultima generazione comporterà la riconversione del vettore termico da aria ad acqua con sensibili migliorie sul piano del risparmio energetico e della qualità delle prestazioni".

I lavori, saranno gestiti dal servizio tecnico dell'Asp. Gli operai hanno dato il via lo scorso febbraio da Sciacca, nel corso della prossima settimana, saranno avviati anche ad Agrigento. Entro il mese di febbraio il cantiere sarà operativo anche al “Barone Lombardo” di Canicattì in ossequio ad un crono programma che prevede la conclusione degli interventi entro un anno.

"L’utenza delle strutture ospedaliere - dice l'Asp - non avrà alcun disagio dall’esecuzione delle lavorazioni che, pur prevedendo anche il rifacimento delle linee di collegamento con la sottocentrale termica, dei sistemi di scambio termico e di tutta l’impiantistica annessa, non inficerà la piena operatività dei reparti grazie ad un andamento modulare degli interventi. Il complesso restyling delle centrali termiche dei nosocomi è reso possibile grazie all’adesione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento alla convenzione Consip per l’affidamento di un “multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie, edizione 2 – lotto 12".