Edificio a rischio crollo e rischi per l'incolumità pubblica, ordinati i lavori per scongiurare pericoli e danni

Già nel novembre 2019 erano stati diffidati a mettere in sicurezza lo stabile di via Duomo, cortile Noto. All'inizio del mese è stato accertato che quei lavori non soltanto non erano stati mai fatti, ma che anzi le condizioni statiche del tetto si sono notevolmente aggravate. A garanzia della pubblica e privata incolumità, il sindaco Franco Micciché ha dunque firmato una nuova ordinanza che impone la messa in sicurezza dell'immobile in precarie condizioni di stabilità. Messa che in sicurezza che deve partire dalle porzioni dell'edificio confinanti con altre proprietà.

Di fatto, il primo cittadino vuole evitare danni agli immobili attigui, ma anche e soprattutto pericoli.

Al proprietario dello stabile cadente sono stati concessi 15 giorni di tempo. Prima di cominciare i lavori - è stato prescritto - dovrà dare indispensabile comunicazione. E a conclusione dovrà produrre una perizia giurata a firma di un tecnico.

In caso di inottemperanza - è stato chiaro il sindaco Micciché - la polizia municipale procederà con un'informativa all'autorità giudiziaria.