Trentenne parla con il fidanzato e si distrae, in due le rubano la borsa: beccati e denunciati

Stava chiacchierando con il suo ragazzo, quando per un attimo, ha perso di vista la sua borsa. Protagonista della disavventura è un’agrigentina di 30anni. La giovane donna, in compagnia del suo fidanzato, ha lasciato in un muretto la sua borsa incustodita. Nel giro di pochi minuti, sulle tracce di quella borsa, sono finiti due gambiani.

Le due persone, approfittando del fugace momento di distrazione, hanno deciso di rubare quella borsetta. I due, etrambi ventenni, hanno preso il bottino e sono scappati via. Il fidanzato della 30enne accorgendosi del furto, ha allertato immediatamente il 112. Sul posto, in viale delle Dune, si sono precipitati i carabinieri. I militari dell’Arma, dopo avere setacciato la zona, sono riusciti a recuperare la borsetta. Le due persone sono state immediatamente denunciati per furto in concorso.

Uno dei due, è stato anche denunciato perché ha fornito delle generalità false, poi smentite con le impronte digitali. I due, senza fissa dimora, sono regolari sul territorio italiano. Dentro la borsetta della ragazza: un cellulare, qualche decina di euro e degli effetti personali. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha evitato il peggio. Il fatto è accaduto la notte scorsa, intorno alle 2.