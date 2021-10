Due ubriachi alla guida di auto e un uomo che abbandona rifiuti lungo la statale: denunce e sanzione

Ad essere deferiti alla Procura della Repubblica per guida in stato d'ebbrezza sono stati un 41enne e una 37enne

Un uomo e una donna - di 41 e 37 anni - sono stati denunciati alla Procura di Agrigento per guida in stato d'ebbrezza. Sono incappati in dei posti di controllo della polizia Stradale del distaccamento di Canicattì e sono stati trovati con un tasso superiore al doppio di quello consentito.

Sempre durante il fine settimana, un'altra pattuglia della Stradale, lungo la statale 410dir, nei pressi di Canicattì, ha sorpreso un cittadino mentre depositava rifiuti urbani di ogni genere. Gli è stata fatta una sanzione di circa 600 euro con l’intimazione ad effettuare il corretto smaltimento dei rifiuti.