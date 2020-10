Tre nuovi positivi al Covid 19, gli infetti erano già in isolamento volontario

Ci sono tre casi di positività in provincia. Il primo riguada una signora di 69 anni con sintomi lievi ed in isolamento fiduciario da 10 giorni. La persona è originaria di Sambuca di Sicilia. Ad annunciarlo è il sindaco, Leo Ciaccio.

"Cari cittadini vi informo che l’Asp di Agrigento mi ha appena comunicato un nuovo caso di Covid-19 nel nostro territorio. Si tratta di una signora di 69 anni. Si comunica - dice il sindaco in una nota - inoltre che tutti gli adempimenti di competenza sono stati avviati. Si raccomanda sempre l’uso della mascherina,di evitare assembramenti e di limitare allo stretto necessario le frequentazioni sociali. Grazie per la collaborazione".

Il secondo positivo è un canicattinese. Anche in questo caso, l'annuncio è stato fatto dal sindaco. "Il soggetto positivo - dice in una nota Di Ventura - presenta sintomi lievi e già in quarantena volontaria da oltre 10 giorni. Inoltre tutti gli adempimenti di competenza da parte dell'autorità sanitaria sono già stati avviati. Si raccomanda sempre l’uso della mascherina, di evitare assembramenti e di limitare allo stretto necessario le frequentazioni sociali".

La terza persona positiva è un licatese. A darne comunicazione è il sindaco Galanti: "Ancora un caso accertato di positività al Covid-19 che fa salire a 14 il numero dei Soggetti attualmente positivi. Anche stavolta la persona interessata non risulta ricoverata ma in isolamento obbligatorio presso la propria abitazione".

Aggiornatato alle 18:30