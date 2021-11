Questura, deposta corona di fiori in ricordo delle vittime del dovere

Oggi, 2 novembre 2021, in occasione della giornata di commemorazione dei defunti, presso la Questura di Agrigento il vicario del questore Egidio Di Giannantonio in presenza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa dei rappresentanti dell'Anps, dei rappresentanti dei sindacati di polizia provinciali e del cappellano della polizia di Stato don Antonio Lalicata, ha deposto una corona di alloro alla lapide posta in ricordo degli uomini e delle donne che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere ed anche di tutti coloro che hanno dedicato la loro esistenza al servizio della collettività per la salvaguardia dei diritti civili.