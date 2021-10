Due furti in abitazione nel giro di poche ore, "visitate" le residenze di professionisti

Due furti in abitazione, nel giro di poche ore, fra via Atenea e il viale Della Vittoria. E’ accaduto nelle ore notturne fra venerdì e sabato, mentre i rispettivi proprietari erano fuori. Non c’è nessuna certezza istituzionale al riguardo, ma non è escluso – anzi sembrerebbe essere assai probabile – che la “mano” possa sempre essere stata la stessa.

In via Atenea è stata “visitata” la residenza di un libero professionista. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi – senza essere visti, né sentiti da nessuno - dopo aver forzato un infisso. Stando a quanto è emerso ieri, i “topi d’appartamento” hanno portato via diverse monete antiche d'argento e altra refurtiva di poco valore. Poche ore prima, verosimilmente la stessa banda di ladri aveva razziato un’altra abitazione, al viale Della Vittoria. Non filtra nessuna indiscrezione, in questo caso, di cosa effettivamente sia stato portato via. I proprietari delle due case, non appena rientrati e fatta la scoperta, hanno subito composto il 112: il numero unico d’emergenza e al Viale prima e in via Atenea dopo sono accorse le pattuglie delle forze dell’ordine.

Come da procedura, oltre a raccogliere le denunce di furto a carico di ignoti, sono state subito rastrellate le due aree per cercare di rintracciare eventuali sospetti o di raccogliere elementi o indizi utili all’identificazione dei ladri. Difficile ipotizzare, nonostante sia prematuro naturalmente, che ad agire possa essere stato un delinquente solitario. Verosimilmente, ma spetterà all’attività investigativa delle forze dell’ordine, ad entrare in azione potrebbero essere state almeno due persone. I due furti in abitazione si sono registrati, nel giro di poche ore, a distanza da diverso tempo dalle ultime razzie in residenze private che avevano avuto come location privilegiata la zona balneare di San Leone.