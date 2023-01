Due defibrillatori per la salute di alunni e professori, donazione del sindaco alle scuole

Il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli ha donato due defibrillatori alle scuole della piccola cittadina. La consegna è avvenuta alla presenza della dirigente scolastica Antonella Uttilla e degli altri docenti.

“Fin da quando mi sono insediato - ha detto il primo cittadino - quello dei defibrillatori è stato sempre un pensiero fisso perché la presenza di uno strumento così importante salva delle vite in attesa che arrivi l'ambulanza con il medico. A Comitini le scuole ne erano sprovviste e, per questo, ho deciso che è arrivato il momento di fornirle del defibrillatore, con la speranza che non ce ne sia mai bisogno”.