Due ciclomotori, una motocicletta e una autoradio: è raffica di furti in città

Due ciclomotori, una motocicletta e un'autoradio. Quattro i furti denunciati, nel giro di pochi giorni, ai poliziotti della caserma "Anghelone" di Agrigento. Un trend di razzie che si conferma usuale rispetto ai periodi precedenti degli anni passati. Furti sui quali hanno avviato le indagini i poliziotti della sezione Volanti che mirano, naturalmente, a raccogliere tracce ed indizi per identificare i balordi.

In centro, ad Agrigento, nei pressi di piazza Marconi, qualcuno è riuscito ad aprire lo sportello di una Fiat Punto di proprietà di una sessantaduenne. E senza essere né visto, né tantomeno sentito da nessuno, il ladro è riuscito ad arraffare - e, appunto, portar via - l'autoradio che era stato lasciato in bella mostra.

A San Leone invece sono misteriosamente scomparsi due ciclomotori, Piaggio Liberty. Uno veniva utilizzato da un quindicenne che lo aveva lasciato posteggiato lungo il viale Delle Dune, per spostarsi nei locali della movida. L'altro, posteggiato invece in piazzale Caratozzolo, era di proprietà di un sessantaduenne. I due scooter sono scomparsi nel nulla e i proprietari non hanno potuto far altro che formalizzare denuncia a carico di ignoti.

A San Giusippuzzo è stata infine rubata una motocicletta Honda che era stata lasciata posteggiata sotto casa dal proprietario, un agrigentino di settantaduenne.

I poliziotti delle Volanti, raccolte appunto le denunce, hanno avviato l'attività investigativa e come primo passaggio si sono sincerati sull'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, funzionanti, sulle aree dove sono stati messi a segno i furti.